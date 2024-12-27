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14 января, 15:25
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Сегодня ровно год со дня образования буддийской воскресной школы в Элисте

Сегодня ровно год со дня образования буддийской воскресной школы в Элисте

Занятия проводятся на базе Калмыцкой национальной гимназии им.Кичикова. Воспитанники с большим интересом изучают азы ойратской письменности «Тодо бичг». А уроки по основам «буддийской логики» ведут монахи Центрального хурула. На сегодня обучение проходят более 100 детей 6-8 классов. Школы также открыты в поселке Чилгир - на базе Чойжил Сәкүсн Сүм, а в п. Цаган- Аман занятия организованы в хуруле Ламрин Чойкорлинг.

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