Сегодня ровно год со дня образования буддийской воскресной школы в Элисте

Занятия проводятся на базе Калмыцкой национальной гимназии им.Кичикова. Воспитанники с большим интересом изучают азы ойратской письменности «Тодо бичг». А уроки по основам «буддийской логики» ведут монахи Центрального хурула. На сегодня обучение проходят более 100 детей 6-8 классов. Школы также открыты в поселке Чилгир - на базе Чойжил Сәкүсн Сүм, а в п. Цаган- Аман занятия организованы в хуруле Ламрин Чойкорлинг.