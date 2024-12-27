Калмыцкие самбисты успешно выступили на Всероссийском турнире в Карачаево-Черкесии

В Черкесске состоялся традиционный турнир по самбо, посвящённый памяти депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, чемпиона мира по самбо Кунижева Мухамеда Асланбековича.

В нем приняли участие 200 спортсменов из регионов страны, а также самбисты Абхазии и Узбекистана. Спортсмены из Калмыкии показали отличные результаты. Айс Петяев и Савр Бамбаев завоевали золотые медали. Серебро у Арслана Бурундаева, бронзовые медали у Лари Мантышева, Аюш Церенова.

Самбисты выполнили нормативы на кандидатов в мастера спорта, а победы открыли им дорогу на Первенство России по самбо среди юношей, которое состоится в Оренбурге.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК