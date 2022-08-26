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16 сентября, 10:51
НовостиЗдравоохранение

Метаморфозы сайгака в объективе "Черных земель"

Метаморфозы сайгака в объективе "Черных земель"

Еще в декабре 2020 года фотоловушка, установленная в урочище "Тингута" государственного заповедника зафиксировала рогаля, у которого оба рога оказались сломанными. Сотрудники "Черных земель" предполагают, что животное обломало их в ожесточенных схватках с соперниками.

Ну а этим летом тот самый самец, живой и здоровый, но уже в летнем наряде, попался сотрудникам заповедника в объектив фотокамеры на водопое у канала, пролегающего по западной границе охраняемой территории.

Сопоставление характера и особенностей излома рогов позволили научным сотрудникам заповедника опознать "старого знакомого".

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