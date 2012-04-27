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25 февраля, 14:07
НовостиСпорт

Калмыцкие боксеры вновь стали триумфаторами соревнований

Калмыцкие боксеры вновь стали триумфаторами соревнований

Спортсмены из Калмыкии заняли первые две ступени пьедестала почета на Первенстве ЮФО по боксу. Об этом сообщают в министерстве спорта республики. Соревнования сегодня завершились в Ростовской области. В поселке Золотая Коса сильнейшего выявляли среди юниоров и юниорок 19-22 лет, юношей и девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет.

 Степной регион представили воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по боксу им. Балзанова. Так, Эльдар Хараев и Богдан Ильзитинов стали первыми в весовых категориях до 56 и до 52 килограммов соответственно. А Энкира Муцаганова и Нина Харинова завоевали серебро в весовых категориях до 60 и 69 килограммов. Кроме того, Богдан Ильзитинов отмечен специальном призом среди юниоров 19-22 лет «За лучшую технику».

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