В Калмыкии министерство экономики и торговли республики подвело итоги 2024 года

Число предпринимателей в республике выросло до 26,2 тыс. человек, а самозанятых — до 12,7 тыс. На предприятиях МСП сегодня трудится 75,8 тыс. человек. В этом году минэкономики провели конкурс грантов Их получили социальное предприятие и четыре молодых предпринимателя.

В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» центр «Мой бизнес» предоставил свыше двух тысяч услуг. Заключены четыре экспортных контракта на поставки рыбных снеков, калмыцкого риса и мороженой рыбы в Армению и Азербайджан.

12 субъектов промышленности получили финансовую поддержку на приобретение оборудования, модернизацию производства и пополнение оборотных средств. Фонд развития РК оказал поддержку 14 инвестиционным проектам с созданием 153 рабочих мест. Центр «Мой бизнес» поддержал 5 проектов с созданием 30 рабочих мест. Выдано 63 микрозайма на сумму 137,6 млн рублей.

В рамках субсидий по договорам лизинга оказана поддержка 33-м инвестиционным проектам на сумму 162,47 млн рублей, и создано 109 новых рабочих мест. Объем помощи регионального гарантийного фонда в 2024 году составил 90,5 млн рублей.

Фото: Правительство Республики Калмыкия