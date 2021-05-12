В Калмыкии проводятся учебно-тренировочные сборы для спортсменов-паралимпийцев

Они впервые проходят с участием атлетов из Москвы, Севастополя и Перми. Это неоднократные чемпионы всероссийских и международных соревнований. Сейчас ребята активно обмениваются опытом. А поможет им Очир Босхомджиев. Член сборной страны по бочче сейчас готовится к Всероссийскому рейтинговому турниру, который состоится в Ижевске. Юноша пользуется авторитетом и доверием сверстников из других регионов.

Напомним, калмыцкий спортсмен – лауреат премии Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Претендентов было более 1 300 человек. Они представляли 83 региона страны и шесть стран. Но только 151 человек и 15 общественных организаций признаны победителями. В числе лучших – Очир Босхомджиев, член паралимпийской сборной страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Теперь имя Очира навсегда будет внесено в почётную книгу «Горячее сердце».