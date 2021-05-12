Спорт – залог физического и психического здоровья

А идеальная возможность его укрепить – городская спартакиада которая состоится уже в эту субботу. В эти дни проходит регистрация участников. В программе футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, перетягивание каната, национальные виды спорта и другие увлекательные состязания.

Подать заявку на индивидуальное участие можно до 12 июня, на командное – до 10 июня. Для этого нужно обратиться в мессенджер WhatsApp по номеру 8-926-346-79-48