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9 июня, 14:21
НовостиСпорт

Спорт – залог физического и психического здоровья

Спорт – залог физического и психического здоровья

 А идеальная возможность его укрепить – городская спартакиада которая состоится уже в эту субботу. В эти дни проходит регистрация участников. В программе футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, перетягивание каната, национальные виды спорта и другие увлекательные состязания.

 Подать заявку на индивидуальное участие можно до 12 июня, на командное – до 10 июня. Для этого нужно обратиться в мессенджер WhatsApp по номеру 8-926-346-79-48

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