Калмыцкие врачи продолжают борьбу с коронавирусом

Значительного снижения суточного прироста заболевших удалось добиться, благодаря вакцинации. На сегодня оба компонента препарата получили более 33 тысяч жителей республики. Но, несмотря на это, расслабляться нельзя. И об этом свидетельствует беспрерывная работа инфекционных госпиталей. Подробнее о работе красной зоны «изнутри», и почему так важна иммунизация - в репортаже нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

В первом инфекционном госпитале, по-прежнему, нет свободных коек. Лечатся здесь 70 человек, в том числе - двое детей. 65-летняя жительница Целинного района Галина Сагаева, благодаря самоотверженной и слаженной работе медицинских работников, идет на поправку. А ведь она провела в искусственной коме 37 дней. Рассказывает, что планировала в апреле получить прививку от коронавируса, но не успела, заболели вместе с мужем. Здесь же находится реанимация, откуда Галину Сагаеву перевели в палату три недели назад.

В палате реанимации и интенсивной терапии на сегодняшний день находятся 5 человек, они не могут дышать самостоятельно, поэтому 24 часа в сутки находятся на кислородном потоке.

Почти все пациенты, которые подключены к кислородным концентраторам, старше 60 лет. Но среди них есть и молодая женщина. Врачи и медсестры не отходят от своих подопечных ни на шаг. Капельницы, уколы, таблетки, все манипуляции производятся по назначению лечащего врача. Не менее важна на пути к выздоровлению, говорят медсестры, и моральная поддержка.

Медики - сутками в защитной одежде, без права увидеть свои семьи - уже больше года спасают здоровье и жизни пациентов. Они еще раз напоминают, что COVID-19 опасен осложнениями. Под удар могут попасть почти все системы организма. В первую очередь, легкие. А если у человека есть еще и сопутствующие недуги, то риски возрастают. Своевременная вакцинация на сегодняшний день - один из способов избежать тяжелого течения болезни, отмечают специалисты красной зоны.

На сегодняшний день прививку от коронавируса получили почти 40 тысяч человек, 33 тысячи прошли оба этапа вакцинации. Обезопасить себя можно, самостоятельно посетив поликлинику по месту жительства. Для маломобильных групп граждан организованы выезды на дом.