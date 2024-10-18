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20 октября, 06:45
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20 октября в стране отмечается День работников дорожного хозяйства

20 октября в стране отмечается День работников дорожного хозяйства

Для дорожников Калмыкии этот год юбилейный - 95 лет со дня создания дорожной отрасли республики.

На объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году намечено отремонтировать 117 км дорожной сети и привести в нормативное состояние 11 мостов.

Среди ключевых проектов - расширение автодороги Р-22 "Каспий" с разделением потоков встречного движения и увеличением количества полос до четырех. Это повысит безопасность дорожного движения и снизит количество аварий. Кроме того, планируется отремонтировать немало дорожных участков, например, соединяющих Элисту и Минеральные Воды, Яшкуль и Артезиан, Малые Дербеты и Большой Царын.

Работа дорожников нелегка, их профессия достойна уважения и признания. Именно они в любую погоду обеспечивают сохранность сети автомобильных дорог и неустанно улучшают ее.

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