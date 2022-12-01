22 февраля, 09:21
В Калмыкии провели курсы по коррекционной педагогике
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Организаторы занятий – сотрудники Института повышения квалификации работников образования. Обучение провели для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью. Это учителя, воспитатели, дефектологи, тьюторы, логопеды и психологи. Для них были организованы лекции, практические занятия, вебинары.
Организаторы занятий – сотрудники Института повышения квалификации работников образования. Обучение провели для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью. Это учителя, воспитатели, дефектологи, тьюторы, логопеды и психологи. Для них были организованы лекции, практические занятия, вебинары.
Более 20 участников курсов обменялись опытом с коллегами на открытых уроках и мастер-классах.
Фото: Калмыцкий институт повышения квалификации работников образования