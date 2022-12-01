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22 февраля, 09:48
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В Калмыкии продолжается первенство ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

В Калмыкии продолжается первенство ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

Спортсмены прошли регистрацию, мандатную комиссию и предварительное взвешивание. Бои пройдут по 25 февраля.

В турнире принимает участие около 150 спортсменов из восьми регионов. Калмыкию представят девять воспитанниц Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Церена Балзанова.

В их числе – Карина Басанова. Отметим, недавно она стала победительницей Всероссийских соревнований, посвященных 100-летию спортивного общества "Динамо".

Фото: Минспорта Республики Калмыкия

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