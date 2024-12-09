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11 декабря, 07:15
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В Калмыкии прошло заседание регионального штаба по срокам завершения строительства и реконструкции объектов

В Калмыкии прошло заседание регионального штаба по срокам завершения строительства и реконструкции объектов

О ходе реализации на объектах питьевого водоснабжения в Лагани, поселке Цаган Амане и селе Троицкое доложили главы РМО, и.о. министра ЖКХ и энергетики РК Виктория Мангутова, Александр Мишаков.

На объекте реконструкции канализационно-очистных сооружений в Элисте техническая готовность составит на конец года 75%. По плану ввод в эксплуатацию будет осуществлен в намеченный срок - в 2025 году.

Городская стройка – школа на 600 мест в микрорайоне Молодежный. Кассовое освоение средств в 2024 году составило 100 %, техническая готовность - 40 %. Завершается строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения.

Премьер-министр заслушала доклады по объектам с истекающими сроками ввода в эксплуатацию - это строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки в Элисте, Центра культурного развития в Элисте, Дома культуры в п. Кетченеры.

Гиляна Босхомджиева призвала руководителей министерств усилить контроль за выполнением графика работ и потребовала активизировать претензионную работу по возврату в бюджет РК средств по неисполненным контрактам либо начислению пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ подрядчиками независимо от вида объекта строительства.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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