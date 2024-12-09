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11 декабря, 07:09
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В Калмыкии прокурор Яшалтинского района Церен Бадма – Горяев провел прием участников специальной военной операции и членов их семей

В Калмыкии прокурор Яшалтинского района Церен Бадма – Горяев провел прием участников специальной военной операции и членов их семей

В приеме приняли участие врио главы администрации Яшалтинского РМО Петр Шараев, руководитель Городовиковского отделения следственного управления Виталий Чумудов, а также представители медицинских учреждений и ресурсоснабжающих организаций района.

В ходе работы граждане получили консультации по различным вопросам, касающимся социальной защиты, правовой помощи, здравоохранения и других сфер жизни.

На все обращения даны подробные ответы, а также оказано содействие в оперативном решении проблем.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО

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