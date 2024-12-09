Студенты Калмыцкого медицинского колледжа проходят производственную практику в городской поликлинике

В течение трех недель студенты 3-го курса отделения "Сестринское дело" проходят производственную практику в дневном стационаре горполиклиники.

Медицинские работники под руководством заведующей отделением Ольги Буруловой делятся с практикантами своими знаниями и опытом. Они учат их подготовке пациентов к различным анализам и исследованиям (рентгенографии, ультразвуковому и эндоскопическому исследованиям), ставить капельницы и делать уколы, оказывать первую медицинскую помощь.

В поликлинике студенты совершенствует практические знания и навыки по уходу за пациентами, знакомятся с медучреждением и условиями работы среднего медицинского персонала.

Фото: Минздрав Калмыкии