В Калмыкии прошли выпускные вечера

Вчерашние школьники вступили во взрослую жизнь. 1 604 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем общем образовании. 217 из них награждены медалью «За особые успехи в учении».

Торжественные и сосредоточенные вчерашние школьники, словно стараются услышать и запомнить последние советы и подсказки своих педагогов.

3 класса – химико-биологический, физико-математический и гуманитарный – 75 готовых к новой жизни молодых людей. 18 из них - получили аттестаты особого образца и Золотую медаль.

24 года назад эти стены также покидал нынешний министр образования и науки Калмыкии Эрдни Баринов. И вот, спустя почти четверть века, он сам уже напутствует выпускников Элистинской классической гимназии, занимающей 29 место в топ-100 лучших школ России.

Торжества в школах республики проведены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На открытом воздухе, с учётом дистанции и дезинфекции. Родители за всем происходящим лишь наблюдали издалека. Но на эмоциях это никак не сказалось.

А для классного руководителя 11 «в» химико-биологического профиля это юбилейный - 10-й выпуск. Полвека она посвятила школе. Отличительной чертой своих нынешних одиннадцатиклассников она считает.

А выпускники Улан-Эргинской школы получили поздравления от Главы республики.

1 604 выпускника Калмыкии получили аттестаты о среднем общем образовании. 217 из них награждены медалью «За особые успехи в учении». На смену им на школьную вахту уже в 2021-2022 учебном году выходят более 4 000 первоклашек.