В эти дни в Лагани проводится подбор жилья для детей-сирот

Выпускники интернатов получили квартиры в новостройке еще в 2013 году. Но, как стало известно позже, четырехквартирный дом сдали в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Об этом мы уже рассказывали в эфире нашей программы в конце прошлого года. К решению вопроса подключились региональные профильные ведомства и прокуратура. Проживать там невозможно и сейчас, уверяют люди. Каков выход? В ситуации разбиралась наш корреспондент Зои Бармагнановой.

Эти квартиры еще 8 лет назад были предоставлены в Лаганском районе детям- сиротам по договорам социального найма. Многоквартирный дом тогда возвели всего за три месяца. В прошлом году была проведена строительно-техническая экспертиза. В результате – жилье было признано не пригодным для жилья.

Наша съемочная группа побывала в этом доме в конце октября. Проживать в квартирах, полученных по закону, невозможно – уверяли получатели.

После выхода в эфир нашего материала, а также по итогам мониторинга опубликованной информации в соцсетях, надзорными органами была проведена проверка. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Прокуратура направила в суд иск с требованием обеспечить сирот жильём к заказчику строительства. Им является региональное министерство по земельным и имущественным отношениям, которое и принимало объект.

Напомним, что между профильным ведомством и «Домостроительным комбинатом» был заключен контракт на выполнение подрядных работ по возведению 4-квартирного дома для детей-сирот. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила более миллиона рублей.

Сегодня дом признан аварийным, но супругам Халаевым и их маленькой дочке пришлось здесь перезимовать, другого жилья у них нет. 44 квадратных метра Евгений Халаев получил еще в 2013 году. После многих лет в интернате он мечтал о собственном жилье. Но не о таком, в котором фундамент оседает, окна покосились, стены изъедены трещинами, на потолке – влага, а, следовательно, и чёрная плесень.

«Не за горами похолодание, а стены аварийного дома, будто сделаны из картона» - добавляет супруга Гиляна.

После признания дома аварийным, принято решение о выделении пострадавшим 3 миллионов рублей на приобретение жилья на вторичном рынке.

Всего за 8 лет в Лаганском районе, новые квартиры получили 28 детей-сирот. Своих законных квадратных метров ожидают еще 30 граждан из льготной категории.