Онкохирург Бадма Башанкаев продолжает оказывать помощь пациентам Калмыкии

В эти выходные на приеме у известного российского колопроктолога побывали жители Ики-Бурульского и Целинного районов. В филиале Горполиклиники в селе Троицкое с доктором пообщалась наша съемочная группа.

Настороженные и сосредоточенные пациенты ждут своего вердикта в коридорах. Каждый пришёл со своей болью. Но уже за дверью он понимает, что теперь они вместе против недуга. С доктором Башанкаевым. Консультация, первичный осмотр и выбор пути, по которому им нужно пройти до полного выздоровления.

Музыкант Дома культуры села Троицкое Александр Кургузкин был 35 по списку. Всего в этот день доктор Башанкаев принял около полусотни пациентов. Это обычная цифра для него. С 2014 года член правления Российского общества эндоскопических хирургов, а также член кафедры хирургии Сеченовского университета Бадма Башанкаев регулярно ездит по степной республике с профосмотрами, сам оперирует и оказывает максимальную помощь здравоохранению Калмыкии.

Самого же доктора Башанкаева чрезвычайно беспокоит одно важное обстоятельство – пациенты, зачастую, затягивают с походом к врачу, отчего болезнь может перейти в тяжелую стадию.

Свои поездки по республике Башанкаев будет продолжать. Параллельно знаменитого доктора ждут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах страны. Это и плановые приёмы, и мастер-классы, и встречи с коллегами.