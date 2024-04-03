В Калмыкии прошли учения по борьбе с саранчой

Их провели сотрудники профильного Министерства совместно с филиалом «Россельхозцентра» и представителями регионального управления МЧС .

Напомним, в 2023 году, благодаря использованию наземной техники и малой авиации на территории Калмыкии удалось обработать около 24 тысяч гектаров. Это позволило локализовать все крупные очаги распространения насекомых. Наряду с этим, специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации.

В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними. Сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики.