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4 апреля, 14:12
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В Калмыкии прошли учения по борьбе с саранчой

В Калмыкии прошли учения по борьбе с саранчой

Их провели сотрудники профильного Министерства совместно с филиалом «Россельхозцентра» и представителями регионального управления МЧС .

Напомним, в 2023 году, благодаря использованию наземной техники и малой авиации на территории Калмыкии удалось обработать около 24 тысяч гектаров. Это позволило локализовать все крупные очаги распространения насекомых. Наряду с этим, специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации.

В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними. Сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики.

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