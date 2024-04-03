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4 апреля, 14:06
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Сегодня на площадке ЦУРа Калмыкии в прямом эфире министр ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова рассказала о том, как проходит всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году

Сегодня на площадке ЦУРа Калмыкии в прямом эфире министр ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова рассказала о том, как проходит всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году

В разговоре также принимали участие волонтеры. Напомним, что конкурс проводится с 2018 года по поручению президента Владимира Путина. За это время в Калмыкии преобразились 70 дворовых и общественных пространств. В том числе и в Городовиковском районе, где и в этом году появится аллея городского парка.

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