Председатель Народного Хурала Артем Михайлов посетил Черноземельский район

Совместно с Депутатом регионального парламента Валерием Болдыревым и главой Черноземельского района Виталием Крыловым он провел встречу с гражданами. На совещании обсудили перспективы развития РМО и реализованные проекты.

Также Артем Михайлов осмотрел районный Дом культуры, который был отремонтирован в рамках госпрограммы, посетил строящийся в рамках нацпроекта парк культуры и отдыха, и провел прием граждан по личным вопросам.

Кроме того, спикер принял участие в собрании, где депутат Народного Хурала Валерий Болдырев первым отчитался перед своими избирателями об итогах депутатской деятельности.

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