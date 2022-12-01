В Калмыкии прошли республиканские соревнования по самбо

В спортивном состязании участвовали юноши и девушки 14-16 лет, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.



Турнир является отборочным этапом для участия в Первенстве ЮФО. Степной регион представят 9 ребят: Александра Мацакова, Урубжур Босхаев, Андрей Бадмаев, Чингис Пюрвеев, Александр Чернышев, Намсыр и Айс Петяевы, Юрий Шуров, Араш Бамбаев. Они стали лучшими в своих весовых категориях.