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25 января, 09:18
Новости

В Калмыкии прошли республиканские соревнования по самбо

В Калмыкии прошли республиканские соревнования по самбо

В спортивном состязании участвовали юноши и девушки 14-16 лет, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир является отборочным этапом для участия в Первенстве ЮФО. Степной регион представят 9 ребят: Александра Мацакова, Урубжур Босхаев, Андрей Бадмаев, Чингис Пюрвеев, Александр Чернышев, Намсыр и Айс Петяевы, Юрий Шуров, Араш Бамбаев. Они стали лучшими в своих весовых категориях.

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