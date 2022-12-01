Ребята из Лагани защищают цвета калмыцкого флага на специальной Олимпиаде

Церемония открытия "Единых игр" состоялась в Казани. Соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходят в рамках одного турнира.



В столицу Татарстана съехалось более 2 тысяч спортсменов, тренеров из разных регионов России и Беларуси. Учащиеся Лаганской коррекционной школы интернат также принимают участие.



У детей нет цели выявить сильнейшего, установить новый спортивный рекорд или победить в медальном командном зачете. Основная задача состязаний – социализация и укрепление здоровья.