25 января, 12:44
 0 °C
74,69
68,75
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 января, 09:39
Новости

Ребята из Лагани защищают цвета калмыцкого флага на специальной Олимпиаде

Ребята из Лагани защищают цвета калмыцкого флага на специальной Олимпиаде

Церемония открытия "Единых игр" состоялась в Казани. Соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходят в рамках одного турнира.

В столицу Татарстана съехалось более 2 тысяч спортсменов, тренеров из разных регионов России и Беларуси. Учащиеся Лаганской коррекционной школы интернат также принимают участие.

У детей нет цели выявить сильнейшего, установить новый спортивный рекорд или победить в медальном командном зачете. Основная задача состязаний – социализация и укрепление здоровья.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия