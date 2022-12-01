"Цифровой ликбез" школьникам Калмыкии

Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Специалистами профильного министерства создан цикл тематических мультфильмов.



В них поднимаются важные вопросы: ролики учат безопасному поведению в социальных сетях, тому, как не попасться на уловки интернет-мошенников, как проводить время во всемирной паутине эффективно и с пользой.



Изучить видео школьники могут самостоятельно, с родителями или в школе.