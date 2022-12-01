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25 января, 09:00
Новости

"Цифровой ликбез" школьникам Калмыкии

"Цифровой ликбез" школьникам Калмыкии

Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Специалистами профильного министерства создан цикл тематических мультфильмов.

В них поднимаются важные вопросы: ролики учат безопасному поведению в социальных сетях, тому, как не попасться на уловки интернет-мошенников, как проводить время во всемирной паутине эффективно и с пользой.

Изучить видео школьники могут самостоятельно, с родителями или в школе.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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