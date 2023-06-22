В Калмыкии прошел Всероссийский Олимпийский День

В Элисту прибыла делегация профильного комитета и Российского союза спортсменов. Официальное открытие Олимпийского дня состоялось на стадионе “Восточный”.

В церемонии приняли участие Министр физической культуры и спорта Республики Калмыкия Константин Батыров, Вице - президент Олимпийского совета Калмыкии Константин Манджиев. Почётным гостем мероприятия стал заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по вольной борьбе 2000 г., серебряный призер Олимпийских Игр 2008 г., член Исполкома Олимпийского Комитета, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес.

На стадионе прошли: массовая зарядка, турнир по мини-футболу, по стрит-болу, волейболу, шахматам, детские спортивные эстафеты, массовый забег на 2500 метров.

Фото: Правительство Республики Калмыкия