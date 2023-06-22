Сегодня в России - День работника статистики

Председатель правительства Гиляна Босхомджиева поздравила работников с профессиональным праздником.

«Достоверные и научно обоснованные данные статистики востребованы во всех сферах жизни и касаются каждого человека. Социальные программы и бюджет региона опираются на статистические прогнозы. Без четкого понимания настоящего положения дел и глубокого анализа нашего прошлого невозможно спрогнозировать будущее республики – все это нам позволяет сделать ваш каждодневный и кропотливый труд.

Выражаю вам слова благодарности за высокий профессионализм, ответственность и оперативность. В ваш профессиональный праздник желаю дальнейших успехов в деятельности государственного значения, доброго здоровья, позитивной энергии, мира и благополучия!».

Фото: Правительство Республики Калмыкия