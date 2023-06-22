В Калмыкии дан старт Фестивалю барханов!

В эти выходные в Калмыкии, где располагается самая большая территория российских пустынь, впервые проходит Фестиваль барханов.

Праздник развернулся в Черноземельском районе Калмыкии, рядом с п. Адык, среди живописных песчаных пейзажей. Любителям активного образа жизни Фестиваль барханов предлагает погонять на багги и квадроциклах по горячим пескам, а также окунуться в музыкальный мир электронной музыки!

Гостей Фестиваля ждут: экстремальные виды спорта: заезд на багги, внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах;

зрелищный марафон на дистанции 10 и 21 км от ULTRA100 в самой жаркой точке России;

яркий праздник «Краски Холи»;

fair - шоу,

запуск воздушных змеев;

лучшие DG-сеты;

прогулки на лошадях и верблюдах;

А также этновыставка, фудкорт, лаундж-зона, лучшие локации для фото, поющие пески и самые незабываемые выходные!

Фото: Правительство Республики Калмыкия