В Калмыкии прошел турнир памяти Героя России подполковника милиции Магомеда-Казима Гайирханова

XI городские военно-спортивные соревнования среди старшеклассников допризывного возраста были проведены на базе Элистинской многопрофильной гимназии при участии сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия. В церемонии открытия турнира приняли участие офицеры СОБР "Кречет" и представители регионального управления ведомства, которые приветствовали команды участников.



Команда Калмыцкой этнографической гимназии завоевала первое место после упорной борьбы, серебряным призером стали учащиеся средней школы № 17 Элисты, а третье место заняла команда Элистинской классической гимназии.



Фото: https://08.rosguard.gov.ru