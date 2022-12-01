  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 мая, 12:20
Новости

В Калмыкии прошел турнир памяти Героя России подполковника милиции Магомеда-Казима Гайирханова

В Калмыкии прошел турнир памяти Героя России подполковника милиции Магомеда-Казима Гайирханова

XI городские военно-спортивные соревнования среди старшеклассников допризывного возраста были проведены на базе Элистинской многопрофильной гимназии при участии сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия. В церемонии открытия турнира приняли участие офицеры СОБР "Кречет" и представители регионального управления ведомства, которые приветствовали команды участников.

Команда Калмыцкой этнографической гимназии завоевала первое место после упорной борьбы, серебряным призером стали учащиеся средней школы № 17 Элисты, а третье место заняла команда Элистинской классической гимназии.

Фото: https://08.rosguard.gov.ru

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия