Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты" вышел в промежуточный тур .второго сезона оригинального развлекательного шоу "Страна талантов"

Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Героя Калмыкии Петра Тимофеевича Надбитова вышел в промежуточный тур .второго сезона оригинального развлекательного шоу "Страна талантов", где одаренные люди из всех уголков России демонстрируют свои таланты. На суд жюри и зрителей прославленный калмыцкий коллектив представил хореографическую постановку "Ожившая легенда".



Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "