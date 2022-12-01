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2 мая, 11:32
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Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты" вышел в промежуточный тур .второго сезона оригинального развлекательного шоу "Страна талантов"

Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты" вышел в промежуточный тур .второго сезона оригинального развлекательного шоу "Страна талантов"

Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Героя Калмыкии Петра Тимофеевича Надбитова вышел в промежуточный тур .второго сезона оригинального развлекательного шоу "Страна талантов", где одаренные люди из всех уголков России демонстрируют свои таланты. На суд жюри и зрителей прославленный калмыцкий коллектив представил хореографическую постановку "Ожившая легенда".

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "

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