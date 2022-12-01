У сельхозтоваропроизводителей Калмыкии будет возможность увеличить рынки сбыта

Это связано с ростом потребления баранины в стране. По информации одной из аналитических компаний, её доля в структуре производства мяса в России в ближайшие годы может увеличиться с 2% до 5%. “ Высокий спрос в отдельных регионах России сподвиг некоторых производителей к выпуску баранины в больших объемах”, – отмечают специалисты.



Прирост поголовья в прошлом году наблюдался в Республиках Дагестан, Калмыкия и Кабардино-Балкария, Курской и Тульской областях.