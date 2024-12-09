В Калмыкии приставы Черноземельского района помогли мужчине восстановить трудовую деятельность

В муниципальном унитарном предприятии района, ввиду финансового кризиса, произошло сокращение численности сотрудников.

Местный житель лишился работы, с чем категорически был не согласен. За помощью гражданин обратился в суд. Суд поддержал мужчину и вынес решение о его восстановлении на работе.

Исполнительный лист был передан судебным приставам района для принудительного исполнения. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручили директору В тот же день в муниципальном унитарном предприятии вынесли приказ о восстановлении местного жителя на работе.