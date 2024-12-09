10 декабря, 14:52
 3 °C
105,1
99,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 декабря, 11:50
Новости

В Калмыкии приставы Черноземельского района помогли мужчине восстановить трудовую деятельность

В Калмыкии приставы Черноземельского района помогли мужчине восстановить трудовую деятельность

В муниципальном унитарном предприятии района, ввиду финансового кризиса, произошло сокращение численности сотрудников.

Местный житель лишился работы, с чем категорически был не согласен. За помощью гражданин обратился в суд. Суд поддержал мужчину и вынес решение о его восстановлении на работе.

Исполнительный лист был передан судебным приставам района для принудительного исполнения. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручили директору В тот же день в муниципальном унитарном предприятии вынесли приказ о восстановлении местного жителя на работе.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия