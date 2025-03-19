В Калмыкии прокуратура Юстинского района выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.
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На автомобильных стоянках администраций Цаганаманского районного медицинского округа (РМО), Татальского и Юстинского сельских муниципальных образований (СМО) не были выделены места для специальных автотранспортных средств инвалидов, что является нарушением их прав.
Прокуратура района обратилась в суд с иском об устранении выявленных нарушений и оборудовании парковочных мест для инвалидов.
По постановлению прокурора главы соответствующих поселений были привлечены к административной ответственности и оштрафованы за невыполнение требований законодательства.
Исполнение возложенных обязательств находится под контролем прокуратуры района.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия