Сегодня, 20 марта, жители планеты отмечают Всемирный день Земли. В этом году дата совпала с днём весеннего равноденствия — длительность дня и ночи практически одинакова по всему миру.

Считается, что именно с этого дня начинается обновление природы: раздаётся первый весенний гром, набухают почки на деревьях, начинается буйное прорастание зелени.

День Земли напоминает нам, что забота о нашей планете — обязанность каждого человека. Важно помнить, что бережное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы.

Пусть все начинания, связанные с защитой окружающей среды и приобретением новых знаний о ней, достигнут своей цели.