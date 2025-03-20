20 марта 2025 года в кинотеатрах стартует долгожданный сиквел семейного блокбастера «Пальма 2» от режиссёра Владимира Кондаурова!

Продолжение истории верной овчарки Пальмы обещает стать ещё более захватывающим: на этот раз её ждут опасные приключения и трогательная дружба с медвежонком Мансуром.

Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку. И жизнь идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок Мансур. Когда косолапому грозит опасность, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма.

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