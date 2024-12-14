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16 декабря, 16:29
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии прокуратура Элисты взыскала с дроппера похищенные у пенсионеров денежные средства в размере 2 млн рублей

В Калмыкии прокуратура Элисты взыскала с дроппера похищенные у пенсионеров денежные средства в размере 2 млн рублей

Следственный отдел УМВД по Элисте возбудил уголовное дело по факту хищения у двух пенсионеров денежных средств. В ходе проверки установлено, что каждая из потерпевших перевел на банковский счет дроппера денежные средства в размере 900 тыс. рублей.

В связи с тем, что заявители являются пенсионерами по старости, прокурор Элисты в их интересах направил исковые заявления о взыскании сумм неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в Октябрьский районный суд города Томска.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме на общую сумму в размере 2 млн рублей.

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