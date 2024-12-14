Крестьянское (фермерское) хозяйство в Калмыкии выплатило 400 тысяч рублей женщине за ущерб, причинённый безнадзорным выпасом скота.

Скот, находившийся на пастбище, вышел на дорогу, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В момент инцидента уроженка соседней республики возвращалась домой на своём автомобиле.

После аварии женщина решила обратиться в суд для возмещения ущерба, а затем к судебным приставам. Для восстановления её прав приставы Элистинского городского отделения № 1 предприняли ряд мер, включая арест денежных средств на счетах фермерского хозяйства в банках.