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16 декабря, 16:57
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Крестьянское (фермерское) хозяйство в Калмыкии выплатило 400 тысяч рублей женщине за ущерб, причинённый безнадзорным выпасом скота.

Крестьянское (фермерское) хозяйство в Калмыкии выплатило 400 тысяч рублей женщине за ущерб, причинённый безнадзорным выпасом скота.

Скот, находившийся на пастбище, вышел на дорогу, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В момент инцидента уроженка соседней республики возвращалась домой на своём автомобиле.

После аварии женщина решила обратиться в суд для возмещения ущерба, а затем к судебным приставам. Для восстановления её прав приставы Элистинского городского отделения № 1 предприняли ряд мер, включая арест денежных средств на счетах фермерского хозяйства в банках.

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