В Калмыкии пройдёт фестиваль национальной музыки, посвященный памяти Петра Чонкушова

Музыкальное мероприятие состоится в стенах Элистинского колледжа искусств. Зрители смогут насладиться выступлениями известных пианистов Адьяна Чонкушова и Вадима Пальмова, ведущей солистки знаменитого хора имени Свешникова Гиляны Дорджиевой, а также артистов Национального и Симфонического оркестров, хора имени Анатолия Цебекова.



В первый день фестиваля – 27 апреля, свои творческие работы представят воспитанники школ и колледжа искусств со всей республики. А 28 апреля, посетители смогут насладиться профессиональными выступлениями артистов.