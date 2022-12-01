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11 апреля, 15:00
Новости

В Калмыкии пройдёт фестиваль национальной музыки, посвященный памяти Петра Чонкушова

В Калмыкии пройдёт фестиваль национальной музыки, посвященный памяти Петра Чонкушова

Музыкальное мероприятие состоится в стенах Элистинского колледжа искусств. Зрители смогут насладиться выступлениями известных пианистов Адьяна Чонкушова и Вадима Пальмова, ведущей солистки знаменитого хора имени Свешникова Гиляны Дорджиевой, а также артистов Национального и Симфонического оркестров, хора имени Анатолия Цебекова.

В первый день фестиваля – 27 апреля, свои творческие работы представят воспитанники школ и колледжа искусств со всей республики. А 28 апреля, посетители смогут насладиться профессиональными выступлениями артистов.

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