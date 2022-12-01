В Элисте прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением прибыли в размере более 2 млн рублей

Прокуратура города Элисты Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение в отношении шести местных жительниц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере организованной группой).



По версии следствия, две женщины, зная, что на территории города Элисты игорная деятельность запрещена, в 2020-2021 гг. незаконно организовали и проводили азартные игры.



Они подыскали два нежилых помещения в 3 и 4 микрорайонах города, осуществили их подключение к сети "Интернет", разместили игровое оборудование, привлекли своих знакомых на работу в качестве персонала, вели учет и распределение полученной выручки.

В результате указанных действий был получен преступный доход в сумме более 2 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения существу, сообщает пресс-служба прокуратуры.