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11 апреля, 14:53
Новости

В Городовиковском районе прокуратура организовала проверку по факту прекращения водоснабжения жителям п. Амур-Санан

В Городовиковском районе прокуратура организовала проверку по факту прекращения водоснабжения жителям п. Амур-Санан

Прокуратура Городовиковского района организовала проверку по факту прекращения водоснабжения в пос. Амур-Санан Городовиковского района.

По предварительной информации, 6 апреля вышел из строя скважинный насос. На территории пос. Амур-Санан организован подвоз воды жителям населенного пункта. В поселке Амур-Санан проживают 179 жителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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