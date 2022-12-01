В Городовиковском районе прокуратура организовала проверку по факту прекращения водоснабжения жителям п. Амур-Санан

Прокуратура Городовиковского района организовала проверку по факту прекращения водоснабжения в пос. Амур-Санан Городовиковского района.



По предварительной информации, 6 апреля вышел из строя скважинный насос. На территории пос. Амур-Санан организован подвоз воды жителям населенного пункта. В поселке Амур-Санан проживают 179 жителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.