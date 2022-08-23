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13 сентября, 08:39
НовостиСпорт

В Калмыкии пройдет международный турнир по профессиональному кикбоксингу «Кубок Лотоса-2022»

В Калмыкии пройдет международный турнир по профессиональному кикбоксингу «Кубок Лотоса-2022»

Состоится он 16 сентября в 18:00 на Площади Победы в рамках экономического форума «Элиста-2022». Зрителей ждут поединки по разным дисциплинам кикбоксинга - на ринге встретятся:
- Владимир «Волжанин» Минеев (Россия) - Эрко Джун (Бельгия);
- Сергей Пономарев (Россия) - Гаджимурад Амиржанов (Россия);
- Владимир Тюрин (Россия) - Синан Чагал (Турция);

Кроме этого состоятся поединки по правилам ММА, каратэ и национальной борьбы. В числе участников - представители России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Бельгии, Турции, Греции и Бразилии.

От Калмыкии будут выступать Санджи Каруев (национальная борьба), Алдар Басаев (ММА), Алтана Басангова (каратэ) и Данзан Бадмаев (армрестлинг).

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