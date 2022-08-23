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12 сентября, 19:18
НовостиКультура

«Джангар» в контексте «Тысячеликого героя» и «Звездных войн»

«Джангар» в контексте «Тысячеликого героя» и «Звездных войн»

В эти выходные книжный клуб «Номто» провел встречу в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана. Обсуждали сюжет и героев калмыцкого эпоса «Джангар» в контексте исследования Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», цитируя эпизоды фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны».

IT-специалист Алан Кунаков объяснил столь необычный выбор темы: «Американский ученый Джозеф Кэмпбелл считал, что большинство мифов имеют общую сюжетную структуру — путешествие архетипического героя. Указанный анализ структуры мифов Кэмпбелла может быть применен и к «Джангару» — нашему калмыцкому эпосу».

Клуб «Номто» создан в марте этого года. Его спикеры ведут цикл обсуждений прямиком из Москвы, в то время как слушатели могут участвовать в обсуждениях онлайн из любой точки страны. Среди слушателей — представители разных возрастов и специальностей — их всех объединяет любовь к книгам.

Следующей книгой для обсуждения станет роман народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова «Береги огонь». Встреча назначена через три недели в библиотеке Амур-Санана.

Фото из аккаунта Национальной библиотеки Амур-Санана.

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