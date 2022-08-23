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13 сентября, 10:13
Новости

Почти тысяча заявок подано в Калмыкии в рамках социальной программы догазификации

Почти тысяча заявок подано в Калмыкии в рамках социальной программы догазификации

Подключено свыше 300 домовладений в 18 населенных пунктах. Для более чем 211 тысяч домохозяйств газ подведен бесплатно.

Напомним, в июне 2022 года в перечень льготной категории граждан, которым предоставляется дополнительная мера поддержки по осуществлению газификации домовладений в Республике Калмыкия вошли ветераны боевых действий и члены семей погибших воинов. Указ об этом подписал Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

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