Почти тысяча заявок подано в Калмыкии в рамках социальной программы догазификации

Подключено свыше 300 домовладений в 18 населенных пунктах. Для более чем 211 тысяч домохозяйств газ подведен бесплатно.

Напомним, в июне 2022 года в перечень льготной категории граждан, которым предоставляется дополнительная мера поддержки по осуществлению газификации домовладений в Республике Калмыкия вошли ветераны боевых действий и члены семей погибших воинов. Указ об этом подписал Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.