20 марта, 06:37
 4 °C
81,46
76,6
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 марта, 08:16
Новости

В Калмыкии пройдет главное гастрономическое событие года "МаханФест"

В Калмыкии пройдет главное гастрономическое событие года "МаханФест"

Фестиваль проходит не первый год и уже полюбился жителям и гостям республики. Мероприятие направлено на поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, развитие гастрономического туризма, и в целом туристического потенциала республики.

Гастрофестиваль – это не только площадка для презентации национальной кухни и гостеприимства, но и отличная возможность для создания положительного имиджа и повышения узнаваемости брендов участников.

Отметим, поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".В Калмыкии пройдет главное гастрономическое событие года "МаханФест"

Фото: www.kalmykiatour.com

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия