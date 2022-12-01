Фестиваль проходит не первый год и уже полюбился жителям и гостям республики. Мероприятие направлено на поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, развитие гастрономического туризма, и в целом туристического потенциала республики.



Гастрофестиваль – это не только площадка для презентации национальной кухни и гостеприимства, но и отличная возможность для создания положительного имиджа и повышения узнаваемости брендов участников.



Отметим, поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".В Калмыкии пройдет главное гастрономическое событие года "МаханФест"



Фото: www.kalmykiatour.com