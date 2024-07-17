Сегодня в Элисте после ремонта открылся спортивно-подростковый клуб «Первый»

За годы своего существования клуб стал центром притяжения для молодежи, проживающей в округе. Более 70 волонтеров принимают участие в спортивных мероприятиях и благотворительных акциях совместно со штабом «МЫ ВМЕСТЕ» и региональным отделением «Молодой Гвардии».

Кроме того, за спортивно-подростковым клубом «Первый» закреплены дома, где проживают ветераны ВОВ и труженики тыла, которым регулярно оказывают посильную помощь.

Городские власти надеяться, что новый формат молодежного клуба будет привлекать внимание еще большего числа ребят не только с 1-го микрорайона, но и с других районов столицы.

Видео: Алдар Лиджиков