20 марта, 18:50
В Калмыкии проходят дни открытых дверей в Центре оценки качества образования
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Программа для выпускников и их родителей включает экскурсию по региональному центру обработки информации, встречу с председателями предметных комиссий по проверке работ участников ЕГЭ, просмотр видеороликов: нарушения во время экзаменов, беседы с психологом, прохождение экзамена по предметам ЕГЭ в малом пункте проведения экзаменов (ППЭ) с применением технологии печати и сканирования бланков ответов в аудиториях.
Им демонстрируют процедуру проведения ЕГЭ, его технологические решения, проводят инструктаж по заполнению бланков ответов участников.
Школьники и родители задают вопросы, уточняют процедуру проверки работ.
Завершатся дни открытых дверей 22 марта.
Фото: Минобрнауки Калмыкии