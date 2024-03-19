В Калмыкии проходят дни открытых дверей в Центре оценки качества образования

Программа для выпускников и их родителей включает экскурсию по региональному центру обработки информации, встречу с председателями предметных комиссий по проверке работ участников ЕГЭ, просмотр видеороликов: нарушения во время экзаменов, беседы с психологом, прохождение экзамена по предметам ЕГЭ в малом пункте проведения экзаменов (ППЭ) с применением технологии печати и сканирования бланков ответов в аудиториях.

Им демонстрируют процедуру проведения ЕГЭ, его технологические решения, проводят инструктаж по заполнению бланков ответов участников.

Школьники и родители задают вопросы, уточняют процедуру проверки работ.

Завершатся дни открытых дверей 22 марта.

Фото: Минобрнауки Калмыкии