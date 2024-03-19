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20 марта, 18:30
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Сегодня - День весеннего равноденствия

Сегодня - День весеннего равноденствия

Это период, когда Солнце пересекает экватор, переходя с южного полушария Земли на северное. Теперь день начинает прибавляться, а ночи становятся короче. Северное полушарие Земли начнет готовиться к полноценному наступлению теплой весны и жаркого лета.

В день весеннего равноденствия весь мир празднует День Земли, призванный напомнить обществу о хрупкости биологического, экологического и социального баланса на планете, и об ответственности каждого за его сохранение.

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