Сегодня - День весеннего равноденствия

Это период, когда Солнце пересекает экватор, переходя с южного полушария Земли на северное. Теперь день начинает прибавляться, а ночи становятся короче. Северное полушарие Земли начнет готовиться к полноценному наступлению теплой весны и жаркого лета.

В день весеннего равноденствия весь мир празднует День Земли, призванный напомнить обществу о хрупкости биологического, экологического и социального баланса на планете, и об ответственности каждого за его сохранение.