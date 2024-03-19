Сегодня Президент Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами

В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество. «Все пострадавшие от атак со стороны Украины получат необходимую поддержку и помощь. Россия могла бы ответить на удары по гражданской инфраструктуре, но у нее есть свои взгляды на этот счет, и она будет следовать намеченным планам в зоне спецоперации», - сообщил Владимир Путин.

Калмыкию на совещании представили Хонгор Марилов и Ольга Сердюкова.