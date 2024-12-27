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17 января, 12:36
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В Калмыкии проходит традиционная Музейная неделя для школьников и студентов.

В Калмыкии проходит традиционная Музейная неделя для школьников и студентов.

Национальный музей им. Н.Н. Пальмова подготовил специальные экскурсионные программы, на которых представлена фронтовая хроника Калмыкии в годы Великой Отечественной войны в лицах и судьбах солдат и жителей республики.

Для юных экскурсоводов музея элистинской школы № 8 состоялся урок мужества «Хроники Победы».

Учащиеся Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты посетили музей с обзорной экскурсией, а для студентов технолого-экономического колледжа провели тематическую экскурсию «110-я Отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. В боях и походах».

С 18 по 24 января Национальный музей Калмыкии открывает свои двери для защитников Родины и членов их семей. В рамках Всероссийской акции «Музейная неделя» участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить постоянные экспозиции, временные выставки и мероприятия.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

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