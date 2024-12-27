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17 января, 12:08
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Калмыцкий государственный университет реализует проект «Инженерно-технологические классы».

Калмыцкий государственный университет реализует проект «Инженерно-технологические классы».

В нем участвует 7 школ республики. Популяризация инженерных профессий – приоритетное направление университета.

В рамках проекта гостями инженерно-технологического факультета КалмГУ стали ученики Яшкульской многопрофильной гимназии.

Здесь для ребят прошел увлекательный мастер-класс «Мир архитектуры и дизайна». Преподаватели кафедры строительства познакомили школьников с основами проектирования и современными трендами в дизайне, и ребята создавали собственные архитектурные проекты.

На уроке по компьютерному проектированию дети осваивали базовые инструменты программы, а также продолжили создавать свои первые проекты.

На викторине «Интеллектуальный квиз» решали задачки и отвечали на вопросы. Победители получили грамоты и сладкие подарки.

Фото: КалмГУ

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