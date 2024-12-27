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17 января, 14:04
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В Калмыкии и. о. заместителя председателя правительства - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Очир Джамбинов передал бойцам в зону СВО очередную партию оружия и патронов.

В Калмыкии и. о. заместителя председателя правительства - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Очир Джамбинов передал бойцам в зону СВО очередную партию оружия и патронов.

При поддержке главы республики Бату Хасикова бойцам Первого танкового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» были переданы 3 гладкоствольных ружья «Вепрь-12» и 1000 патронов.

- «В зоне спецоперации такое оружие показывает себя эффективно в борьбе с дронами. Приняли решение передать ружья нашим защитников. Дополнительно установили ДТК Ильина, он значительно уменьшает отдачу, увеличивает прицельную скорострельность. Бойцам сейчас это очень нужно и поможет спасти многие жизни», - сказал Очир Джамбинов.

И.о министра выразил благодарность Константину Кулакову, Михаилу Буваеву и Николаю Улюмжуеву за поддержку и помощь в приобретении аксессуаров и дополнительного оборудования для наших ребят, находящихся в зоне СВО.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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