Оперативным штабом в Республике Калмыкия продолжается работа по профилактике террористических угроз

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия

17 марта было проведено очередное командно-штабное учение, основной целью которого является совершенствование навыков руководителей функциональных групп по планированию применения сил и средств, привлекаемых к проведению КТО.

По замыслу мероприятия группой неизвестных лиц, вооруженных огнестрельным и химическим оружием, осуществлено нападение на административное здание БУ РК «Сарпинская РБ». В ходе террористического акта преступники использовали беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер), для совершения подрыва самодельных взрывных устройств в окрестностях с. Садовое.

В целях обеспечения безопасности граждан и недопущения дальнейшего разрастания террористического акта руководителем ОШ в РК, начальником УФСБ России по РК принято решение ввести правовой режим контртеррористической операции на территории с. Садовое.

Позднее террористы попытались совершить прорыв на автомашине без государственных номеров. В ходе боестолкновения правоохранительным органам удалось оттеснить преступников в северную часть с. Садовое, в район балки Зельмень.

В результате тщательно спланированной спецоперации террористы нейтрализованы. Среди сотрудников оперативно-боевого подразделения потерь нет.

Проведенное учение показало высокую выучку, слаженность и постоянную готовность субъектов антитеррористической деятельности противостоять террористическим угрозам.